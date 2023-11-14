Пхеньян, 14 ноября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, поставляя Украине ряд запрещённых вооружений, попирают мир в Европе, заявил глава департамента министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Чо Чхаль Су в интервью Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«США всё ещё поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обеднённым ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Великобритания также предпринимает попытки затянуть украинский конфликт путём поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, противотанковых вооружений и снарядов с обеднённым ураном.

Как передавало ИА Регнум, в марте глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя намерение западных союзников передать Украине вместе с основными боевыми танками Challenger и Abrams снаряды с обеднённым ураном, назвал это шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Он подчеркнул, что применение таких боеприпасов на Балканах и в Ираке привело к резкому всплеску онкологических заболеваний.

США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В администрации президента Джо Байдена отметили, что это решение является промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов.