Мелитополь, 14 ноября, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Казаки бригады «Дон» Вооружённых сил России потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал «РИА Новости» военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что баржа ВСУ с бронированным буксиром была замечена возле посёлка Покровского.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что рота российских мотострелков разбила подразделение 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшееся закрепиться на левом берегу Днепра. Он уточнил, что в бою, произошедшем 9 ноября, участвовала мотострелковая рота группировки войск «Днепр» под командованием Золто Арсаланова.