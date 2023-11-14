Северодонецк, ЛНР, 14 ноября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Инструкторы НАТО и Федерального бюро расследований (ФБР) США тренировали собак-подрывников для работы на Украине, сообщила журналистам сотрудница спецслужб ЛНР.

(сс) Osvaldo Florez Собака за забором

«Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

По словам сотрудницы, украинские военные также обучали животных саперному делу, минированию и разминированию. Представитель спецслужб отметила, что документы, которые стали доказательством такой деятельности, были обнаружены в Северодонецке (ЛНР).

Они находились в бывшем саперном и кинологическом центре. Собеседница агентства заявила, что тренировка велась как с породистыми собаками, так и с животными без породы.

Сотрудница спецслужб уточнила, что в зоне специальной военной операции фиксируется рост случаев использования собак-подрывников для атак на позиции российских войск. Она пояснила, что военные стали чаще встречать дворняжек, к которым прикреплены взрывные устройства.

Собеседница добавила, что такие собаки обучаются одной команде, а после к ним прикрепляют взрывное устройство и направляют на цель.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября газета Politico написала о том, что инструкторы во Франции используют трупы животных, чтобы украинские военные привыкали к «запаху смерти». В публикации говорится, что туши мёртвых животных бросают в траншеи. Инструкторы считают, что это якобы позволит военным минимизировать шок, который они испытают, оказавшись на передовой.

Ранее народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому идею создать солдат-роботов. По словам парламентария, это предложение вызвало шок у Зеленского.