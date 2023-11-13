Париж, 13 ноября, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Военные-инструкторы во Франции используют трупы животных, чтобы бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) привыкли к «запаху смерти», сообщила газета Politico со ссылкой на французских офицеров.

Иван Шилов ИА Регнум

«В траншеях разбросаны туши мёртвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти», — говорится в материале.

Один из французских офицеров сообщил, что когда бойцы ВСУ прибудут на фронт, обязательно они испытают шок, и роль инструктора заключается в том, чтобы его минимизировать.

По данным источника газеты, Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить бойцов ВСУ к суровым условиям боя, чтобы украинские военные могли действовать в холодных, шумных условиях при недостатке сна.

Так, с 5:30 до 20:00, шесть дней в неделю, французские инструкторы обучают украинских коллег навыкам штурма окопов и боя пехоты, в том числе в городской и лесной местности. Французские военные также широко применяют беспилотники, чтобы отразить реальность происходящего в зоне боевых действий. Помимо этого, в рамках подготовки ВСУ французские инструкторы предпринимают внезапные ночные атаки.

Франция обязалась обучить в 2023 году семь тысяч украинских военных.

Как сообщало 13 ноября ИА Регнум, в США оценили общие потери ВСУ в ходе конфликта с Россией в 190 тыс. убитых и раненых. По словам представителей Вашингтона, ещё не менее 120 тысяч украинских военных получили ранения. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегорв августе также заявил, что украинская армия понесла тяжелейшие потери с начала спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления, с 4 июня, лишились более 90 тыс. военнослужащих.