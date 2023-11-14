Киев, 14 ноября, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Политика главы Украины Владимира Зеленского может привести к гражданской войне на Украине, которая начнётся с Закарпатья. Об этом рассказал 13 ноября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

Соскин прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который накануне заявил, что Украина не собирается решать вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, важный для Будапешта. По этой причине власти Венгрии отказались одобрять выделение Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

По мнению Соскина, действия украинского главы ведут к гражданской войне в стране, и один из регионов вскоре должен взорваться первым. Как уточнил Соскин, всё показывает, что этим регионом может стать Закарпатье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто, пока ещё рано говорить о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Страна крайне далека от соответствия необходимым критериям.

Кроме того, Будапешт не одобрил выделение Евросоюзом военной помощи Киеву в размере 500 млн евро из средств Европейского фонда мира, так как не получил от Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины гарантий того, что венгерские компании не будут включены в список «международных спонсоров войны».