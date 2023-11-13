Вашингтон, 13 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты оценивают общие потери украинской армии в ходе конфликта с Россией в 190 тыс. убитых и раненых. Об этом 12 ноября написало британское издание Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских военных погибли в ходе … [боевых действий]», — говорится в публикации.

Отмечается, что, по словам представителей Вашингтона, ещё не менее 120 тысяч военнослужащих ВСУ получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября рассказал, что ВСУ только за время контрнаступления с 4 июня лишились более 90 тыс. военнослужащих. Он добавил, что за всё это время украинские войска не смогли добиться каких-либо значимых военных успехов.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 3 августа заявил, что украинские войска понесли тяжелейшие потери с начала спецоперации. По его данным, ВСУ на тот момент потеряли от 300 до 350 тыс. бойцов.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 25 сентября заявил, что ВСУ только за лето 2023 года потеряли свыше 70 тысяч военных в безуспешных попытках контрнаступления. Он отметил, что украинские войска всё это время вели тяжёлые боестолкновения с российскими военными.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тысяч человек убитыми. Позднее пресс-служба Евросоюза отредактировала записи её заявления, в том числе вырезав кусок видео выступления главы ЕК, и пояснила, что фон дер Ляйен имела в виду общее число потерь ВСУ, вместе с ранеными.