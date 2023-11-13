Москва, 13 ноября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Приём заявок на премию «Служение», присуждаемую выдающимся представителям муниципального сообщества, открылся 13 ноября. Организатором премии выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Алексей Майшев/РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Наблюдательный совет премии возглавил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, ранее отдельно отметивший важность применения различных создающихся в муниципалитетах страны практик и необходимость их оперативного распространения. По его словам, глава государства Владимир Путин уделяет особое внимание роли и значению муниципальной службы.

«Когда обсуждали, как должна называться премия для лучших работников и лучших проектов муниципальной сферы, появилось название «Служение», потому что госслужба — от слова «служение», но муниципальная служба — в первую очередь», — пояснил Кириенко.

В рамках премии также учредили специальную номинацию «Судьба человека — гордость Отечества», которой наградят участников, чья деятельность наиболее ярко отражает понятие «служение».

«Премия позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, представителям местного самоуправления. Это важно для тех, кто, находясь сегодня в ЛНР, ДНР Запорожской, Херсонской областях, работая в Курской, Брянской, Белгородской областях и Республике Крым, зачастую рискуют не меньше, чем ребята на первой линии обороны. Такие люди и смогут стать лауреатами премии», — прокомментировал Кириенко.

В качестве примера достойных специальной номинации людей сопредседатель ВАРМСУ, член президиума совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева привела главу Шебекинского городского округа Белгородской области, находящегося под обстрелами ВСУ, Владимира Жданова и главу муниципального образования «Тит-Арынский наслег» Республики Саха (Якутия) Григория Лукина, спасшего упавшую в ледяную воду односельчанку.

Премия «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина и вручается за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян. Кириенко возглавил наблюдательный совет премии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Путин удостоил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в укрепление единства нации премии президента России. Премию учредили в 2016 году, она присуждается за улучшение межнациональных отношений и за деятельность по объединению народа.