Москва, 4 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Владимир Путин удостоил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла премии Президента России. Отмечается, что глава государства присудил её предстоятелю РПЦ за вклад в укрепление единства нации. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правововй информации.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Патриарх Кирилл

Президент рассмотрел предложение Совета по укреплению межнациональных отношений и принял решение присудить Патриарху Кириллу премию, а также присвоить почётное звание лауреата премии Президента Российской Федерации. Указ глава государства подписал 3 ноября.

Премия президента учреждена в 2016 году. Она присуждается за улучшение межнациональных отношений и за деятельность по объединению российского народа. Размер премии составлял 2,5 млн рублей, в 2021 году правительство увеличило её до 5 млн рублей.

Как ранее сообщило ИА Регнум, 7 октября патриарх Кирилл в поздравлении президента с днём рождения отметил нелёгкое бремя трудов, которое Путин с честью и достоинством несёт на своём посту. Патриарх указал на внесённый Путиным значительный личный вклад в отстаивание подлинного суверенитета России, достижения в социально-экономическом развитии, а также высокий уровень взаимодействия Церкви и государства и поддержку различных инициатив РПЦ.

Интронизация предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла произошла 1 февраля 2009 года. За время своего служения Церкви Патриарх удостоился множества наград: как различных поместных церквей, так от государства, общественных организаций и других христианских конфессий.