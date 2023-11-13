Москва, 13 ноября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В Москве мужчина лишился почти миллиона рублей, положив деньги в банкомат и не дождавшись подтверждения операции зачисления на счёт, сообщил 13 ноября источник ИА Регнум.

Мария Девахина/РИА Новости

Инцидент произошёл 11 ноября в одном из торговых центров. Житель Москвы решил через банкомат положить на карту два млн рублей для дальнейшего погашения ипотеки, однако часть этой суммы, в размере 995 000 рублей, на карту не поступила. Он сначала внёс на карту 1 000 000 рублей, убедившись, что деньги поступили, мужчина повторил операцию и положил в банкомат ещё почти миллион. Не став дожидаться подтверждения операции, он ушёл, однако банкомат деньги не принял. Их забрал случайный прохожий.

Выехавшие на место сотрудники полиции провели следственные мероприятия. В результате удалось отследить похитителя. После этого инцидента возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в январе молодой человек договорился в мессенджере об обмене валюты по выгодному курсу. В назначенное время он привёз 15 миллионов рублей в обменник, расположенный недалеко от метро «Тушинская», и передал деньги человеку, который представился кассиром. Он взял у молодого человека деньги и под предлогом проверки удалился с ними в служебное помещение, однако обратно кассир так и не вышел.