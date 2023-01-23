Москва, 23 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. 20 января молодой человек договорился об обмене валюты по выгодному курсу в мессенджере Телеграм. На следующий день в назначенное время он привёз 15 миллионов рублей в обменник недалеко от метро Тушинская и передал деньги человеку, который представился кассиром. Но обещанных евро взамен так и не получил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

22-летний парень нашёл в Телеграм группу по обмену валюты. Молодого человека соблазнил выгодный курс, и он оставил заявку на операцию. Уже на следующий день с ним связался незнакомый мужчина и предложил подъехать в обменник, расположенный на проезде Стратонавтов в районе Покровское-Стрешнево. Парень собрал деньги и приехал туда в назначенное время. В обменнике его встретил человек, который представился кассиром. Он взял у парня деньги и под предлогом проверки удалился с ними в служебное помещение, а обратно так и не вышел. После долгого ожидания, пострадавший вызвал полицию.

«С заявлением обратился 22-летний безработный уроженец города Тамбова. Неизвестный убедил заявителя передать ему денежные средства в размере 15 070 000 рублей, после чего скрылся», — сообщил ИА REGNUM источник в полиции.

В обменник направили наряд полиции и криминалистов, с места происшествия изъяли отпечатки пальцев и обуви, книги учёта, технику и записи камер видеонаблюдения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящий момент полиция ищет подозреваемых.