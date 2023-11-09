Киев, 9 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 суток, до 14 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные в карточках этих документов, размещённых на сайте Верховной рады Украины.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Возвращено с подписью президента», — указано в карточках этих документов.

Как передавало ИА Регнум, внесённые Зеленским проекты законов Верховная Рада приняла 8 ноября. Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Новое продление военного положения ставит под вопрос возможность проведения выборов главы государства, которые должны состояться весной 2024 года. По конституции, проводить их во время действия военного положения нельзя.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно.

Заместитель председателя Совбеза Росси Дмитрий Медведев заявил, что Украина сейчас посылает на фронт против России «чёрт-те кого», последствия этого понятны.

На Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат также и мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

Помимо этого, в армию на Украине будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.