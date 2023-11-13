Москва, 13 ноября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Москве неизвестный ограбил коттедж директора строительной фирмы. Злоумышленник не просто вынес ценности и деньги общей суммой свыше 15,7 млн рублей, он увёз награбленное на Porshe хозяев дома.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как рассказал источник ИА Регнум, вор проник в дом через окно и вынес оттуда сейф, в котором находились денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы и документы.

Кроме того, покидая дом, вор прихватил с собой ключи от дорогой иномарки и на ней и уехал. Материальный ущерб оценили в 15 млн 739 тыс. рублей. Общий ущерб с учётом угона авто составил около 38 млн 739 тыс. рублей. На всё про всё у преступника ушел ровно час. Полиция ведёт розыск вора, пока его задержать не удалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который, умело притворяясь манекеном, обворовал несколько магазинов в торговом центре. Вор несколько дней притворялся манекеном, а после закрытия ТЦ ходил по бутикам и выносил приглянувшееся.