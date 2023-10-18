Варшава, 18 октября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В Польше сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который, умело притворяясь манекеном, обворовал несколько магазинов в торговом центре, сообщил 18 октября портал Fakt.

Материалы полиции

«Мужчина подозревается в ограблении крупнейших торговых центров столицы», — говорится в материале.

Сотрудники полиции выяснили, что перед закрытием ТЦ мужчина неподвижно вставал около витрины, дожидаясь, пока посетители и продавцы уйдут.

Вора заметили охранники торгового центра на камерах видеонаблюдения и вызвали полицию. Сначала 22-летний мужчина стоял неподвижно с сумочкой в руке перед витриной магазина и притворялся манекеном. Когда все покинули ТЦ, он направился к прилавку с драгоценностями, затем пробрался в бар, где перекусил. На этом вор не остановился. Наткнувшись на магазин с дизайнерской одеждой, он решил переодеться.

Более того, выяснилось, что мужчина украл выручку из кассы.

Ему предъявили обвинения в краже и краже со взломом. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, летом продуктовые магазины в Польше захлестнула эпидемия краж, что свидетельствует об обнищании населения. Отмечалось, что волну краж вызвала высокая инфляция в стране. Кражам способствовало и то, что с января 2023 года в Польше подняли с 500 до 800 злотых (до 16 тыс. рублей) порог ущерба, при котором кража не считается уголовным преступлением.