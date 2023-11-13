Москва, 13 ноября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В подмосковных Озёрах задержали мужчину, собиравшего информацию о местной войсковой части. Как сообщил источник ИА Регнум, 23-летнего Василия Ж. заметили на территории одной из воинских частей у города Озёры.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Военные досмотрели задержанного и обнаружили у него в телефоне десятки фотографий объектов этой части и геотеги. Сначала мужчина заверял, что просто гулял около военной части, но при дальнейшей проверке и в ходе обыска у задержанного дома нашли переписку с украинцем, в которой за вознаграждение передавалась информация о военных объектах. Кроме того, у него обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители не исключают, что Василий готовил диверсию.

УМВД России по городскому округу Коломна совместно с сотрудниками УФСБ России проводится проверка.

8 ноября сообщалось, что жителя города Токмака в Запорожской области задержали за покушение на совершение теракта в регионе. Как удалось установить, обвиняемый планировал совершить теракт, чтобы дестабилизировать деятельность российских военнослужащих.