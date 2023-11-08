Токмак, Запорожская область, 8 ноября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Житель города Токмака Запорожской области обвиняется в покушении на совершение теракта в регионе, сообщила 8 ноября пресс-служба СУ СК России по области в Telegram-канале.

Гражданин Украины, которому 33 года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями об участии в террористическом сообществе, приготовлению к совершению теракта и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый планировал совершить теракт в Запорожской области, чтобы дестабилизировать деятельность российских военнослужащих.

«Для этого злоумышленник с мая по июль 2023 года подыскал не менее трёх объектов в городе Токмаке, на одном из которых намеревался совершить террористический акт путём взрыва с использованием незаконно приобретенного самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Довести свой преступный умысел мужчина не смог, так как его задержали правоохарнители.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября сотрудники ФСБ арестовали жителя Нижегородской области по подозрению в государственной измене. По данным службы, житель региона установил контакт с представителями украинской военизированной террористической организации, чтобы вступить в неё и участвовать в боевых действиях против России. Мужчину задержали при попытке выехать на Украину.

В этот же день сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Отмечается, что в качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, и гарантировал организовать связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Днём ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР по подозрению в передаче секретной информации украинской разведке. Отмечается, что он не раз пытался поступить в армию по контракту в добровольческие подразделения с целью получить данные, касающиеся гостайны и иной чувствительной информации. Связь с украинскими боевиками он держал через закладки в тайниках и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.