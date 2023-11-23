Москва, 23 ноября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В России в два раза выросло количество городов, признанных благоприятными для проживания: с 300 в 2018 году до 603 в 2023-м. Отремонтированные улицы, уютные скверы, современные парки появляются в разных уголках страны. Таковы промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Владимир Федоренк/РИА Новости

Всего за время реализации нацпроекта благоустроены более 62 тысяч общественных территорий.

«Преображение облика населённых пунктов позволяет создать новые локации, которые становятся точками притяжения жителей и гостей. Эти места привлекают инвесторов, что дает толчок к развитию экономики, предпринимательства и внутреннего туризма», — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Согласно данным исследования Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова, около 80% российских городов теряют жителей, в то время как вокруг крупных городов наблюдается прирост населения. Однако пару лет назад ситуация изменилась.

«В период пандемии коронавирусной инфекции миграционный маятник впервые за 50 лет качнулся в сторону малых территорий. Для малых городов ковид оказался шансом, которым не все смогли воспользоваться», — говорит директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин.

Многие россияне стали всерьёз рассматривать малые и средние города как альтернативу агломерациям, но в настоящий тренд это не превратилось — прежде всего из-за отсутствия комфортных условий, к которым привыкли люди в мегаполисах.

Ситуацию в регионах помогает улучшить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его с 2018 года по поручению президента России Владимира Путина проводит Минстрой. Всего проведено уже восемь всероссийских конкурсов и два специальных — для субъектов Дальневосточного федерального округа. На конец октября 2023 года реализовано уже 532 лучших проекта.

Две победы во Всероссийском конкурсе одержали жители Сысерти Свердловской области. Группа активных жителей увидела практический потенциал в благоустройстве общественной территории горного завода и строительстве отеля, чтобы привлечь в город людей. Как пояснил корреспонденту ИА Регнум куратор проекта, директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан, идея о «перерождении» города появилась в 2018 году. В реализации улучшений большое подспорье оказал конкурс Минстроя.

«Мы прошли большой путь до выстраивания эффективной работы с жителями нашей страны в выборе общественных пространств. Помимо всенародного голосования мы активно привлекаем к процессу проектирования граждан, представителей администраций городов, местных сообществ. Это предусматривает работу на всех этапах планирования и реализации проекта, а не только в момент выбора территории. Важным элементом является работа с экспертами и представителями бизнеса, которые могут многое дать проекту. Сегодня, когда мы видим, как живут благоустроенные в рамках нацпроекта общественные пространства, у нас появляется более глубокое понимание приоритетов. Для достижения устойчивых изменений нужно фокусироваться в большей степени на людях. Мы видим, что лучший результат нашей деятельности — это появление группы людей, готовых заниматься развитием города», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В Губкине Белгородской области в рамках конкурса при участии компании «Металлоинвест» улучшили территорию долины ручья Тёплый Колодезь.

«Благоустройство долины ручья Теплый Колодезь — проект долгожданный и крайне востребованный. Важно, что к его реализации привлекли не только экспертов, урбанистов и архитекторов, но и самих жителей Губкина: было проведено обсуждение и голосование. Ручей очистили от мусора, коряг и ряски. Вдоль береговой линии обустроили деревянную экотропу, высадили деревья», — сообщили в пресс-службе компании.

Пример «Металлоинвеста» не единичный, бизнес активно участвует в формировании комфортной городской среды. Лучшие проекты компании представляют на Национальной премии «Наш вклад», получая за их реализацию статус «Партнёр национальных проектов России». Одним из финалистов премии стала компания «Северсталь», представившая проект по реконструкции исторической части Советского проспекта и парка «Серпантин» в Череповце.

«Создание и развитие комфортных общественных пространств — это наша ответственность перед городом и его жителями», — отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелёв. По его словам, в настоящее время прорабатывается многомиллиардная программа развития Череповца на десять лет.

Масштабные проекты в нескольких регионах реализует и другой финалист Национальной премии «Наш вклад» — компания «ЕвроХим». Так, в Котельникове Волгоградской области компания создает парк «Аксайская дубрава».

«Это современная благоустроенная территория для семейного досуга, проведения образовательных и культурно-досуговых мероприятий. Сердцем паркового пространства станет мемориальная зона, посвящённая воинам — защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, во всех городах присутствия компании в сотрудничестве с местными экологическими и волонтёрскими организациями закладываются аллеи адаптированных к местности деревьев», — пояснили ИА Регнум в пресс-службе компании.

Группа «ФосАгро» помогает формировать комфортную городскую среду в четырёх регионах, реализуя программу «Наши любимые города». Например, в Балакове Саратовской области по ней был реконструирован Сквер мечты, благоустроена набережная судоходного канала в районе мыса Ерошкина и отремонтирован Городской выставочный зал. В Ленинградской области благодаря программе появился центр лыжного спорта «Двугорье», были улучшены условия в сквере имени Гагарина и сквере имени Почивалова в Волхове, а около завода «ФосАгро» появились «умные» остановки общественного транспорта. Конюшню и тренировочное поле для лошадей построили для экопарка «Ласточка» в Кировске Мурманской области. Кроме того, в городе возвели новый мост через реку Белую. А в Апатитах реконструировали аэропорт Хибины.

Группа компаний «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система») реализует благотворительный проект «Я шагаю по Сегеже» в Республике Карелия. Программой предусмотрен пакет инфраструктурных и социальных мероприятий, направленных на повышение качества жизни и улучшение облика г. Сегежа. При поддержке компании была обустроена зона отдыха на берегу озера Линдозеро, отремонтированы дороги, построены многофункциональные детские игровые комплексы, спортивные площадки с уличными тренажёрами, обновлены многие другие общественные пространства. В 2023 году при поддержке холдинга реконструирован городской Семейный парк культуры и отдыха. В пресс-центре компании отметили, что всего с 2021 по 2024 год будет проведено свыше 40 мероприятий, чтобы моногород стал более привлекательным для работы и жизни.

Спортивный экопарк «Новый Легост» появился благодаря общественной организации «Витязь» в посёлке Залегощь Орловской области. До этого обширная территория была заброшена. Привести его в порядок удалось совместными усилиями общественных организаций и местных властей при поддержке нацпроекта «Жильё и городская среда». Около десяти гектаров расчистили от поросли, на территорию парка провели электричество, обустроили дорожки и подъездные пути. К настоящему моменту парк стал любимым местом не только среди местных жителей, но и для приезжих. А в 2022 году на территории экопарка было проведено мероприятие федерального масштаба — спортивно-патриотический межрегиональный фестиваль «Подвиг Залегощенцев».

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России с 2018 года по решению президента Владимира Путина. Одной из его ключевых целей является улучшение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году.

Для этого в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В задачах федпроекта увеличение доли городов с благоприятной средой до 60% к 2024 году. Кроме того, к следующему году не менее 30% россиян должны быть вовлечены в процессы благоустройства территорий, на которых они проживают.