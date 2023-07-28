Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Нигерия проявила заинтересованность в российских истребителях, в том числе в боевых машинах пятого поколения Checkmate, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на форуме Россия — Африка.

Kremlin.ru Лёгкий тактический самолёт «Checkmate»

«Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate», — сказал глава федерального органа, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что говорить о контрактах пока рано. Шугаев уточнил, что текущий портфель заказов стран Африки достигает около 20%. Директор ФСВТС добавил, что это эквивалентно более чем трети общего объема экспортных оружейных заказов, запрошенных у России.

Checkmate представляет собой первый российский однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» «Ростеха»).

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня 2022 года стало известно, что истребитель Checkmate совершит свой первый полёт в 2025 году. При этом ранее предполагалось, что это произойдёт в 2025 году, а в 2026 году планировалось произвести установочную партию указанных боевых машин.