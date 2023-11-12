Казань, 12 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Фигуристка Камила Валиева заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при России в Казани, набрав 213,59 балла.

Егор Алеев/ТАСС Фигуристка Камила Валиева во время выступления

Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа.

Победу одержала Софья Муравьева с результатом 228,81 балла, на втором месте оказалась Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку лидеров — Дарья Садкова (214,54).

По итогам короткой программы Валиева лидировала.

Как передавало ИА Регнум, среди мужчин на этапе в Казани победу одержал фигурист Владислав Дикиджи. По сумме двух программ он набрал 287,40 балла. На второй строчке расположился Евгений Семененко с 266,24 балла. На третьем месте разместился Глеб Лутфуллин, он получил 257,63 балла.