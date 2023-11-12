Москва, 12 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем четвёртого этапа серии Гран-при России в Казани.

РИА Новости/ Максим Богодвид

По сумме двух программ Дикиджи набрал 287,40 балла. На второй строчке расположился Евгений Семененко с 266,24 балла. На третьей месте разместился Глеб Лутфуллин, он получил 257,63 балла.

Как передавало ИА Регнум, фигуристка Анна Фролова 29 октября победила в третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. Суммарное количество баллов по итогам двух программ — 215,55 балла (70,75 за короткую и 144,80 за произвольную программы). Второе место заняла Вероника Яметова, изначально лидировавшая после короткой программы Мария Агаева в конечном итоге стала третьей.

Следующие этапы Гран-при пройдут в Самаре и Москве в ноябре. Финал состоится 15–18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады.