Казань, 11 ноября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу четвёртого этапа Гран-при России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Казани.

Максим Богодвид/РИА Новости Камила Валиева

Валиева набрала 81,09 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 77,02 балла. Замкнула тройку Алина Горбачёва, выступление которой судьи оценили в 73,29 балла.

Произвольные программы в женском одиночном катании запланированы на 12 ноября.

Как передавало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что окончательное решение по делу Валиевой будет вынесено в январе 2024 года. Коллегия арбитров CAS завершила слушания, которые проходили совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU).

Спортсменка добивается от CAS восстановления её золотой медали чемпионата России. Она попросила вынести решение о том, что она невиновна или, что более существенно, отметили в CAS, что нарушение правил не было преднамеренным.