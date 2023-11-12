Москва, 12 ноября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Главный недостаток израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» заключается в том, что она пропускает ракеты при массовых обстрелах. Об этом 12 ноября заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так он прокомментировал продажу Израилем системы ПРО «Праща Давида» Финляндии.

«Это первый случай, когда Израиль передал такое оружие Финляндии, поэтому событие называют историческим. Хотя события на Ближнем Востоке показали, что эта система не идеальна, она пропускает ракеты при массовом пуске», — приводит слова Дандыкина NEWS.ru.

Он отметил, что Финляндия опасается атаки со стороны России, и при этом подчеркнул, что всем здравомыслящим людям ясно, что этого не произойдёт, если Финляндия сама решит не нападать.

Эксперт добавил, что в случае атаки Хельсинки не спасёт никакая «Праща Давида», поскольку Россия обладает самой совершенной в мире системой противовоздушной обороны и изготавливает абсолютно новые высокоэффективные типы вооружения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида». Стоимость соглашения оценивается в €317 млн.

В июле система ПРО «Праща Давида» успешно прошла испытания, в ходе которых отрабатывались сложные сценарии, имитировавшие «перехват продвинутых угроз», баллистических и крылатых ракет, самолётов и БПЛА. Испытания стали дополнительной вехой в оперативной интеграции «Пращи Давида» в ВВС Израиля перед лицом множества угроз на различных аренах, заявили в израильском минобороны.