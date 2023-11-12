Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Израиль продал Финляндии систему противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» за €317 млн. Об этом 12 ноября сообщил пресс-служба израильского минобороны.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ПРО «Праща Давида»

«Генеральный директор минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в €317 млн», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса бюджет на помощь Израилю и Украине. Он призвал, в частности, согласовать 846 млн долларов на ракеты «для реагирования на ситуацию вокруг Украины» и 4 млрд на закупки систем противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» для Израиля.

В июле система ПРО «Праща Давида» успешно прошла испытания. В ходе испытаний отрабатывались сложные сценарии, которые имитировали «перехват продвинутых угроз», баллистических и крылатых ракет, самолётов и БПЛА. Испытания стали дополнительной вехой в оперативной интеграции «Пращи Давида» в ВВС Израиля перед лицом множества угроз на различных аренах, заявили в израильском минобороны.

В мае армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Праща Давида» против ракет, которые палестинские радикалы выпустили с территории сектора Газа. Новая система ПРО предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности.