Красноярск, 29 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Фигуристка Анна Фролова 29 октября победила в третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

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Суммарное количество баллов по итогам двух программ — 215,55 балла (70,75 за короткую и 144,80 за произвольную программы). Второе место заняла Вероника Яметова, изначально лидировавшая после короткой программы Мария Агаева в конечном итоге стала третьей.

Следующие этапы Гран-при пройдут в Казани, Самаре и Москве в начале, середине и конце ноября. Финал состоится 15–18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады.

Как передавало ИА Регнум, фигурист из Франции Адам Сяо Хим Фа победил на турнире в Китае, исполнив запрещённое сальто. За это он получил штрафные баллы, но ближайшего соперника корейца Чха Джун Хвана он опередил практически на 28 баллов, даже несмотря на это. Сальто французский фигурист исполнил в произвольной программе, по итогам соревнований он набрал 282,80 балла.