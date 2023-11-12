Вашингтон, 12 ноября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Правительству Украины ради достижения мира с Россией придётся пожертвовать территориями, заявили в эфире американского The Hill TV.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы знали, что придём к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры. Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки», — сообщили в репортаже.

В эфире телеканала отметили, что многие эксперты предупреждали о таком исходе, поэтому понесённые киевским режимом жертвы оказались напрасными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Также бывший американский разведчик отмечал, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. По его словам, если глава киевского режима будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, то ВСУ могут подняться и отстранить его от власти.