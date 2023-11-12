Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по террористическим инфраструктурным объектам.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

В Telegram-канале военного ведомства пояснили, что самолёт армии Израиля в ответ на атаку в сторону Голанских высот 11 ноября нанёс удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные нанесли удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в сторону города Эйлата 9 ноября.

Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа сказал, что шиитское движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за очередной обстрел города Эйлат.