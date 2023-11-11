Загреб, 11 ноября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Министр обороны Хорватии Марио Баножич, устроивший ДТП со смертельным исходом, отправлен в отставку. Об этом хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил 11 ноября на пресс-конференции, посвящённой инциденту.

ZOLTAN MATHE/EPA/TASS Министр обороны Хорватии Марио Баножич

По словам Пленковича, решение об отставке министра он принял в связи с чрезвычайными обстоятельствами — аварией с участием министра, в результате которой погиб 40-летний водитель микроавтобуса Горан Шарич. Исполнять обязанности главы минобороны будет госсекретарь Здравко Якоп.

Премьер уточнил, что Баножич находился за рулём личного автомобиля в выходной день, он ехал по своим делам без сопровождения сотрудников службы безопасности. В настоящий момент экс-министр находится в больнице с серьёзными травмами.

По заключению прокуратуры, именно из-за Баножича произошло ДТП в районе города Винковцы, в котором погиб другой водитель. Министр стал обгонять впереди идущий грузовик в условиях плохой видимости из-за тумана и, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом.

Как сообщало ИА Регнум, Баножич получил в результате ДТП перелом ноги, ушибы головы и грудной клетки. У погибшего водителя остались двое несовершеннолетних детей.