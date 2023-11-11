Загреб, 11 ноября, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Министр обороны Хорватии Марио Баножич получил серьёзные травмы в результате ДТП, один человек погиб. Об этом говорится в опубликованном 11 ноября заявлении минобороны страны.

IMAGO/Damjan Tadic / CROPIX/ www. imago-images.de/Global Look Press Министр обороны Хорватии Марио Баножич

Утром Баножич, управляя личным автомобилем, столкнулся с микроавтобусом на трассе DC-55 в районе выезда из города Винковци в сторону Жупани. Водитель микроавтобуса погиб.

Прокуратура проводит расследование, указано в заявлении.

Министр ехал на охоту и на трассе решил обогнать грузовик. Он не успел среагировать, и его машина врезалась в транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе, отмечает издание Dnevnik.

У Баножича диагностировали перелом ноги, ушибы головы и грудной клетки. По предварительным данным, за рулём он был трезвым. У погибшего водителя остались двое несовершеннолетних детей.

Марио Баножичу 44 года, он возглавляет оборонное ведомство Хорватии с 2020 года. Прежде он занимал пост министра государственного имущества.