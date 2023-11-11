Калининградская область, 11 ноября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Восьмиклассница в Калининградской области выпила два десятка таблеток и попала в больницу. Об этом сообщает 11 ноября «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в Черняховске, пока мать девочки отводила младших детей на занятия. Упаковки с разными лекарствами 14-летняя девочка взяла в домашней аптечке и выпила примерно 20 таблеток.

Спустя несколько часов ей стало плохо, началась рвота. Школьнице вызвали скорую помощь, медики забрали её в больницу.

Позже восьмиклассница призналась, что не хотела идти в школу, поэтому и выпила таблетки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Челябинске четырёхлетняя девочка съела 40 таблеток из аптечки матери, родители отвезли её в больницу. Ребёнок проглотил капсулы Omega-3, вреда здоровью они не нанесли.

В Санкт-Петербурге годовалая девочка выпила жидкость от тараканов, которую нашла дома. Её доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.