Санкт-Петербург, 10 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге годовалую девочку госпитализировали после отравления жидкостью от тараканов, передаёт местное интернет-издание Piter. TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что несчастный случай произошёл на улице Ленсовета. Девочка без ведома родителей нашла жидкость от тараканов и выпила её. В результате инцидента ребёнка доставили в ближайшую больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего правоохранительные органы инициировали проверку.

Ранее стало известно, что британские туристы отравились средством от клопов, которым обработали их номер в отеле Египта. На следующий день после обработки, пара скончалась от сильнейшего отравления.

Как передавало ИА Регнум, в Челябинске четырёхлетняя девочка наглоталась 40 таблеток из аптечки матери. Родители пострадавшей обратились в больницу после того, как обнаружили дочь играющей на кухне с пустой банкой из-под витаминов Omega-3. Ребёнок проглотил около 40 капсул.

Сообщалось, что девочку поместили в отделение больницы, где провели все необходимые исследования и процедуры. Обошлось без осложнений, состояние ребёнка стабильное, угрозы здоровью нет, сообщили в медучреждении.