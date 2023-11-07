Челябинск, 7 ноября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Челябинские врачи оказали помощь четырёхлетней девочке, которая съела упаковку витаминов из аптечки матери. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба Детской городской клинической больницы № 8 в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU/TASS

Родители девочки обратились в больницу после того, как обнаружили дочь играющей на кухне с пустой банкой из-под витаминов Omega-3. Ребёнок проглотил около 40 капсул.

Девочку поместили в отделение больницы, где провели все необходимые исследования и процедуры. Обошлось без осложнений, состояние ребёнка стабильное, угрозы здоровью нет, сообщили в медучреждении.

«Серьёзного токсического действия данные капсулы для девочки не понесут», — указано в сообщении.

Врачи призвали родителей маленьких детей быть внимательнее и предупредили, что другие препараты даже в самых малых дозах могут нанести малышам вред и привести к печальному исходу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее во Владимирской области двухлетний мальчик отравился, когда съел таблетки своей бабушки от артериальной гипертонии. Жизнь ребёнка была в опасности, артериальное давление упало до критически низкого уровня. Врачи районной больницы смогли стабилизировать его состояние лишь через сутки, когда перестал действовать препарат.

В июне в Екатеринбурге умерла 14-летняя девочка, которая выпила пиво после приёма антидепрессантов. Она уснула в гостях у своего молодого человека, разбудить её юноша не смог и вызвал медиков. Врачи не смогли спасти школьницу.