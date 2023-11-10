Вашингтон, 10 ноября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Вашингтон опасается, что длительная военная кампания Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а США и Израилю грозит изоляция, так как весь мир призывает к прекращению огня. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на нескольких чиновников в администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

В материале отмечается, что у военных Израиля есть ограниченное время для проведения своих операций в Газе, прежде чем арабы в регионе придут в ярость, при этом Соединённые Штаты и другие государства испытают разочарование из-за стремительно растущего числа жертв среди мирного населения.

Как указали представители администрации президента США, «чем дольше продолжится военная кампания Израиля, тем больше шансов, что конфликт перерастёт в более широкомасштабную войну».

По словам чиновников, силовой ответ Израиля на нападения ХАМАС усилил сочувствие во всём мире к палестинскому вопросу.

«Чем дольше будет продолжаться кампания бомбардировок, тем более изолированными могут стать Израиль и его союзник США, так как государства всего мира призывают к прекращению огня», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США, которые «полностью управляют войной». По его словам, американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль, сказал он.

Ранее ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. В медучреждения перестали поступать электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и оборудование, заканчивается коечный фонд, и имеется острая нехватка персонала.

Палестина призвала Совбез ООН взять на себя ответственность за прекращение насилия в секторе Газа, заявил постпред Палестины при международной организации Рияд Мансур. По его словам, Совбез «не смог взять на себя ответственность и остановить эту войну».

На улицах Нью-Йорка прошли пропалестинские митинги с участием сотен демонстрантов, колонны жителей мегаполиса сопровождала полиция. Люди с флагами в руках прошли по 42-й авеню с запада на восток в сторону центрального вокзала Нью-Йорка Гранд Централ. Над городом в это время зависли вертолёты.