Москва, 11 ноября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Во второй половине 2024 года будет готов к испытаниям первый образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт авиационного приборостроения «Навигатор».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных воздушных судов будет готов к испытаниям во второй половине 2024 года», — сказали в компании.

Отмечается, что система подразделяется на восемь классов в зависимости от типа беспилотника и состава сопрягаемых систем. В соответствии с выбранным классом вычислитель может работать с функциями наблюдения за воздушной обстановкой и предотвращения столкновений, бортовым радаром, системами наземного наблюдения.

По словам гендиректора компании Сергея Бабурова, специалисты изучили необходимую нормативную документацию и приступили к изготовлению первых образцов.

Он также сообщил, разработанная система может быть использована для организации работы группы нескольких дронов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап лётных испытаний. В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные характеристики, заложенные при проектировании. ТрАМП может перевезти до 250 кг груза на расстояние более 600 км.