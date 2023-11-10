Москва, 10 ноября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Блогер и музыкант Даня Милохин не смог сказать, что такое Сахалин и где он находится, в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Выпуск шоу «БеС Комментариев» с его участием опубликован на YouTube-канале спортсменки.

Скриншот с YouTube

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», — так попытался блогер ответить на вопрос.

Медведева стала подсказывать ему, перечисляя разные варианты. Тогда 21-летний блогер догадался, что Сахалин — это остров, но затруднился сказать, где он находится.

«В Канаде», — предположил тиктокер.

Медведева задала блогеру вопрос про Сахалин, так как ранее режиссёр Никита Михалков возмутился, что Милохин безграмотен, но очень популярен.

Как сообщало ИА Регнум, Милохин уехал из России осенью 2022 года, перед этим внезапно отказавшись от участия в ледовом шоу на Первом канале. За рубежом он спел гимн Украины со своим коллегой Артуром Бабичем, за что его раскритиковали российские правозащитники.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина просила призвать Милохина в армию для прохождения срочной службы. Тогда блогер на время возвращался в Россию, но сразу же улетел на фоне новостей о призыве.