Санкт-Петербург, 10 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Задержанной на концерте Zero People Наталье Артемовой петербургский суд избрал меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга у себя в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Женщина обвиняется в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.

«Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Натальи Артемовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ», — сказано в сообщении.

В тексте также говорится, что Артемова, будучи в состоянии алкогольного, напала на сотрудника ОМОН. Женщина ударила его ладонями по голове и в область груди и была задержана. Позже она признала свою вину и раскаялась.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 ноября силовики нагрянули на подпольный концерт группы Zero People. Причина рейда стали антироссийских высказываний музыкантов. Очевидцы утверждают, что ОМОН сначала вывел из клуба несовершеннолетних, а затем у слушателей стали проверять документы. После этого люди начали покидать мероприятие.

Самих музыкантов группы — Александра Красовицкого и Александра Заранкина забрали в полицию.