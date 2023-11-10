Вашингтон, 10 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Украинская армия показала всему миру неудачу натовского вооружения, раскрыв уязвимость США. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules.

Иван Шилов ИА Регнум

«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: «Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту артиллерийскую пушку или этот замечательный танк!» — сказал Джонсон

Он добавил, что каждый вид вооружения, которое США и НАТО поставляли киевскому режиму, на поле боя доказал свою несостоятельность.

По словам эксперта, неудачное использование натовского вооружения на Украине показало полную уязвимость США, и это видел весь мир.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские военные так и не смогли научиться правильно использовать танки Leopard и вскоре могут потерять их на поле боя. По его словам, украинцы не направлять их небольшими группами без поддержки пехоты прямо к российским позициям.