Джерси-Сити, США, 10 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Украинские военные так и не смогли научиться правильно использовать танки Leopard и вскоре могут потерять их на поле боя. Об этом написал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чего украинцы не должны делать, так это того, что они часто делали со своими танками Leopard 2: направлять их небольшими группами, без особой поддержки пехоты, прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерией и беспилотников. Двести танков Leopard 1A5 — это очень много. Но даже они быстро исчезнут, если украинцы не начнут их использовать должным образом», — сказано в публикации Экса.

Также журналист отметил, что до тех пор, пока Украина не возобновит производство собственных танков, что, по мнению Экса, маловероятно, учитывая огромные инвестиции, которые потребуются для этого, немецкие танки Leopard 1, чешские Т-72 и различные танки советского образца из Польши являются единственными танками, на которые может рассчитывать Киев.

Ранее Экс писал, что российские военные за последние две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине Западом. Как напомнил журналист, на нынешней неделе украинская армия лишилась ещё одного «редкого и ценного» танка Leopard 2A6 в районе Авдеевки, что продолжило серию потерь ВСУ этих боевых машин.

Как сообщало ИА Регнум, для поддержки Украины с начала российской специальной военной операции США израсходовали почти 96% выделенных средств.

Ранее военных российской группировки войск «Запад» наградили сертификатами на выплату денежных средств и боевыми наградами за уничтожение немецких танков Leopard 2 на купянском направлении.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. Танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.