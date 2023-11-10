Вашингтон, 10 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Киев ожидает полный коллапс после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Matthias Rietschel/Global Look Press

«Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной», — рассказал Берлетик.

Он добавил, что у Украины «нет будущего» и западные страны не помогут украинскому руководству остановить процесс распада государства, так как со временем Киев не будет представлять никакого интереса для них, так как Украина всегда была «просто прокси», которую они хотели использовать, а затем избавиться.

«Вашингтону, Брюсселю и Лондону всё равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна», — добавил бывший военный.

По его словам, единственная страна для которой Украина имеет значения — это Россия.

Ранее Берлетик заявил, что ВСУ, несмотря на предупреждения Запада, всё ещё пытаются прорвать российскую линию обороны, но тщетно. Он подчеркнул, что за почти пять месяцев с начала разрекламированного контрнаступления украинские военные ничего не добились, неся при этом катастрофические потери как в живой силе, так и в технике.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим бывший морпех выразил мнение, что украинская армия задействовала весь военный потенциал в контрнаступлении, но все усилия оказались тщетны. Бывший военный заявил, что русская армия хорошо подготовилась к затяжному конфликту, укрепив свой численный состав.