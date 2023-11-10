Киев, 10 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Вооруженных сил Украины ждёт серьёзное поражение на фронте, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Diego Herrera/Global Look Press

«Всё идёт к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьёзное поражение, естественный финал деятельности (главы киевского режима Владимира) Зеленского», — сказал Соскин.

По его словам, положение дел на передовой для ВСУ очень тяжёлое, тогда как на фронт уже были брошены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять России.

«Можно чётко говорить, что начался полный крах фронта и режима», — заключил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.