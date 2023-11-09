Москва, 9 ноября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Скора помощь в России оказалась на грани коллапса. Дефицит водителей «скорых» спровоцировал сокращение числа выездных бригад. ИА Регнум расспросило экспертов и попыталось разобраться, в чём причина массовых увольнений водителей, и не приведёт ли это к тому, что граждане останутся без оперативной медицинской помощи.

Иван Шилов Регнум

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что в Москве и других регионах России, среди которых Северный Кавказ, Татарстан, Новосибирская область наблюдается серьёзный дефицит водителей машин скорой помощи. Так, в столице, по некоторым данным, их численность упала с начала 2023 года минимум на треть.

Похожая ситуация в Казани, где многие водители отказываются работать за 35 тысяч рублей в месяц, при том что дефицита медицинских работников не наблюдается. В октябре 2023 года, как сообщал «Интерфакс», в крупных городах Татарстана начали массово увольняться водители скорой помощи.

В кубанском городе Гулькевичи, по информации местных СМИ, в июле 2023 года уволились почти все водители местной ЦРБ. Бьют тревогу и в Новосибирске, где сложилась острая нехватка бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам. Увольняются и врачи, и фельдшеры. Кадровый голод уже привёл к тому, что пациенты ждут помощи по 4, 6 и даже по 12 часов.

Как рассказал ИА Регнум сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, проблема с увольнениями водителей — системная, и сложилась не только во многих регионах, но в Москве.

По его словам, одной из причин такого явления стало то, что работников медслужб «держат в чёрном теле»: зарплаты маленькие, а вот обязанностей становится всё больше и больше. Ситуация не улучшилась не смотря на все предпринимавшиеся за последние полтора года меры. Не помогли ни обращения в надзорные органы, ни к депутатам.

«Водителей продолжают держать в чёрном теле… И это очень нехорошая ситуация для скорой помощи. Всё-таки водитель выездной бригады скорой помощи — это далеко не второстепенная фигура. Надо знать город, понимать нюансы, связанные с движением по городским улицам и дворам», — сказал Коновал, отметив, что отток водителей наблюдается в стране уже не первый год.

Кроме того, как заметил лидер профсоюза, водителям вменены дополнительные обязанности. Например, за переноску пациентов, хотя прежде это была работа санитаров.

«Ни в какие федеральные нормативы, описывающие трудовые функции водителей, переноска пациентов не входит. Строго говоря, если следовать Трудовому кодексу, то это просто дополнительная работа, которая оплачивается дополнительно и не может считаться частью зарплаты конкретно водителя. А если такие надбавки не учитывать, то размер заработной платы оказывается и вовсе позорным», — заявил Коновал.

По его словам, чиновники от здравоохранения, когда отчитываются о размерах зарплат водителей скорой помощи, обычно называют суммы, включающие в себя и сам оклад, и разного рода надбавки, из-за чего может сложиться ложное впечатление, что заработок у водителей более чем достойный.

«А водитель скорой помощи получает всего около 40-50 тысяч. В расчёте на ставку, — рассказал Коновал. — Конечно, если люди перерабатывают и работают по 220-250 часов вместо положенных 140-160 часов, то им доплачивают сверхурочные, и тогда доход может быть и повыше. Но это переработка!»

Эксперт указал, что на заработную плату в 40-50 тысяч рублей прожить целой семьёй месяц довольно затруднительно, поэтому водители вынуждены где-то подрабатывать. Сутки он работает на станции скорой помощи и ещё двое суток может, например, где-то таксовать.

«Но разве это нормально, если человек, придя на работу, садится за руль автомобиля экстренной службы, не отдохнувший и морально униженный и уже не очень хорошо относящийся к своей работе? Уходят опытные люди, опытные кадры. Поэтому текучка кадров — очень опасная вещь», — резюмировал он.

Коновал считает, что положение дел не улучшится, если власти не изменят систему оплаты труда, а именно — не увеличат базовую часть оплаты труда примерно в полтора-два раза.

В противном случае положение водителей останется скверным, причём в настоящее время оно оказывается даже ещё безрадостнее, чем во времена пандемии коронавируса. Как заметил Коновал, с июля 2022 года в России были отменены ковидные выплаты.

«А там всё-таки были существенные суммы. Водителям доплачивали около 25 тысяч рублей. А если он отработал больше ставки, то доплачивали ещё больше. Плюс ещё около 12,5 тысяч. Понятно, что для людей это было очень серьёзно, хотя эти суммы и нельзя назвать какой-то огромной заработной платой», — заметил собеседник ИА Регнум.

Он подчеркнул, что описываемая проблема носит системный характер, и её надо обсуждать на федеральном уровне.

В свою очередь президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», глава рабочей группы СПЧ по здравоохранению и народосбережению Ольга Демичева, отметила, что парк машин скорой помощи — не проблема в регионах, и оснащён в достаточной степени. Проблема действительно есть с комплектацией бригад. На многие вызовы сейчас выезжают либо не полностью укомплектованные, либо бригады фельдшерские.

«И кроме того, проблема, вероятнее всего, в заработной плате, потому что оплата труда работников сферы здравоохранения оставляет желать лучшего. И водители скорой помощи в этом плане не являются исключением. Я со своей стороны возьму ситуацию под контроль», — сказала Демичева ИА Регнум.

На запрос редакции в Департаменте здравоохранения Москвы ответили несогласием с утверждениями о массовых увольнениях водителей скорой помощи. В беседе с журналистами чиновники заверили, что ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс», который обеспечивает работу «скорых», укомплектован необходимым количеством водителей, а показатели ротации сотрудников составляют не больше 2% от всего штата водителей.