Дамаск, 9 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Американские военные вступили в перестрелку с сирийскими солдатами к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, который находится в 420 км от Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Обе армии использовали в перестрелке тяжёлую артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и минометы.

Военный конфликт между сторонами начался в районе реки Евфрат после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне — курдские формирования «Сил демократической Сирии».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что ВС США по приказу главы Белого дома Джо Байдена нанесли на востоке Сирии удар по объекту в целях самообороны.

Как сообщало ИА Регнум, не менее 15 ракет было выпущено ранним утром 9 ноября по американской военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии.

Беспилотник вновь атаковал американскую военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.