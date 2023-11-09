Дамаск, 9 ноября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Не менее 15 ракет было выпущено ранним утром 9 ноября по американской военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Об атаке сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

О последствиях атак и подробностях информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв был слышен вблизи военного аэродрома Аль-Харир в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, где сосредоточены силы американской армии.

Беспилотник вновь атаковал американскую военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в Ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.