Москва, 8 ноября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил президента центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александра Коновалова орденом «За заслуги перед Отечеством». Указ о награде опубликован на сайте правовых документов.

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«За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Коновалова Александра Николаевича — почетного президента федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», город Москва», — сказано в тексте указа.

Центр нейрохирургии им. Бурденко — крупнейшая в Европе нейрохирургическая клиника. В центре ежегодно выполняют около 10 тысяч операций при самом широком спектре заболеваний нервной системы. В Центре работают 87 научных сотрудников и 184 врача разных специальностей, в том числе — 19 профессоров ВАК, 33 профессора кафедры нейрохирургии с курсами нейронаук, 52 доктора наук, 110 кандидатов наук, три академика, четыре член-корреспондента и два профессора Российской академии наук.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Благодарность также получили лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, артистка Аглая Шиловская, музыкантка Вероника Кожухарова и член общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрей Коробцов.