Москва, 8 ноября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Семилетний мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки-форума «Россия» и выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.

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«Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума «Россия» получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей матерью из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд.

Международную выставку-форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд.

Всего на выставке «Россия» гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Выставка-форум продлится до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный. На весь период её проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.