Бангкок, 8 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Таиланде задержали раздетого россиянин, который напал на мотоциклиста. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

Кадр из видео

По его данным, 23-летний россиянин вышел раздетым на улицу в районе Бангламунг. Мужчина пугал прохожих, а в какой-то момент подошёл к паре на скутере, стоявшей на красном сигнале светофора, и напал на людей без видимой причины, ударив водителя.

Полицейские задержали мужчину, он отказался сотрудничать с полицией, не мог либо же не захотел говорить на тайском или английском языках, уточнило издание.

Отмечается, что задержанный угрожал правоохранителям, прохожим, репортёрам и медикам до тех пор, пока ему не ввели успокоительное. Результаты проверки на наркотики и психиатрической экспертизы пока неизвестны, сообщило издание. Уточняется, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинения.

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