Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. В Сочи администратор одного из отелей сообщила в полицию о нарушении общественного порядка. По её словам, один из отдыхающих в голом виде бегал по коридорам, стучал в двери, матерился и бил посуду. Об этом сообщили в пресс-службе «Росгвардии» Краснодарского края.

Vir2oz Гостиница. Сочи

ЧП произошло в отеле на улице Виноградной. Администратор предположила, что обнажённый мужчина был нетрезв.

Приехавшие росгвардейцы поймали буйного отдыхающего и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Как сообщало ИА Регнум, в гостиничном номере нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обнаружили пьяную 28-летнюю девушку, которой требовалась медицинская помощь.

Девушка призналась, что она из России, но родилась на Украине. По словам гостьи хоккеиста, ей не стоило приезжать в Америку, потому что паспорт у неё «забрал какой-то плохой парень».

Девушка ударила врача клуба «Колорадо», когда тот пытался привести её в чувства.