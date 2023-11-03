Люблин, Польша, 3 ноября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Люблинском воеводстве Польши назревает скандал из-за необычной фотосессии. В действующей угольной шахте «Богданка» обнажённые модели снялись для календаря. Об этом рассказала газета Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На глубине 960 метров под землёй сделана фотосессия с участием обнажённых моделей. Их фотографии на фоне угольных выработок и горнодобывающей техники появились на внутренних коммуникаторах рабочих «Богданки», — сообщило издание.

Депутат польского Сейма Марта Вцисло заявила, что получила фотографии от шахтёров и решила вмешаться в ситуацию. Фото полуголых женщин на фоне подземных шахтных галерей и техники получили сотрудники шахты «Богданка» во внутренних мессенджерах. Возмущаясь, многие сказали, что шахта — это не «автомастерская с календарями и раздетыми девушками, тянущимися на фоне машин».

Отмечается, что большая часть фото не подходит для публикации из-за раздетых тел. На других снимках женщины прикрыты только «откровенными шортами или бикини».

Руководство угольной шахты выступило с заявлением, сообщив, что фотосессию провела компания, которая поставляет на шахту оборудование. Там отметили, что руководство не знало о спорном характере фотосъёмки. Также правление угольного предприятия «Богданка» пообещало не создавать и не продвигать календари с фотографиями голых женщин.

Как сообщало ИА Регнум 22 августа, в Дагестане начали проверку после вызвавшей общественный резонанс фотосессии. Две девушки в Сулакском каньоне сделали фотографии, на которых они были одеты как молодожёны, съёмка запечатлела церемонию обручения. Участниц фотосессии пообещали проверить на предмет нарушения статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.