Донецк, 7 ноября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка. Об этом 7 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Ворошиловский район под обстрелом», — написал он в Telegram-канале.

Более подробной информации глава Донецка пока не привёл.

По данным «РИА Новости», в результате обстрела есть раненые.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 ноября ВСУ четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города в общей сложности 12 снарядов натовского калибра 155 мм.

Кроме того, украинские войска сбросили по Кировскому району Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата.