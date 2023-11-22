Москва, 22 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день практически каждый четвертый россиянин находится в возрасте старше трудоспособного. А в ближайшие 15 лет пожилых людей станет больше на 24%.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

При этом большинство россиян, достигнув определённого возраста, не хотят кардинально менять образ жизни: уходить с работы, снижать степень участия в общественной жизни. И поддержать их помогают национальный проект «Демография» и практики активного долголетия. Их приоритетами являются здоровье, обеспеченная и достойная жизнь, а также активность и участие старшего поколения в жизни общества.

По всем этим направлениям России удалось достичь существенного прогресса. Каждый десятый россиянин в старшем возрасте в 2022 году участвовал в программах активного долголетия — это более 3,5 миллионов человек. 6,7 миллионов людей старше трудоспособного возраста регулярно занимаются спортом, а 500 тысяч получили дополнительное профессиональное образование.

Для дальнейшего улучшения качества жизни людей старшего поколения эксперты предлагают создавать условия для продолжения трудовой деятельности в старшем возрасте. Речь идёт об обеспечении гибкого режима работы, развитии на предприятиях и в организациях культуры разновозрастных коллективов и создании новых ролей. И многие крупные компании уже работают в этом направлении: например, люди пожилого возраста выступают наставниками для молодых.

«Нужно прежде всего посмотреть на труд не как на системную занятость, а как на деятельность, которая бы приносила, кроме решения базовых потребностей, удовлетворение в коммуникациях, взаимодействии, желании быть востребованным, самореализованным», — отметила руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска Ольга Качанова.

Здоровье

Но самое главное — это поддержка здоровья людей старшего поколения. Именно от него зависит степень активности пенсионеров.

В России уже начали применять модель оказания гериатрической помощи, при которой врач подходит к лечению пожилого пациента комплексно, а не лечит каждое заболевание отдельно. Так, на базе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова создан проектный офис «Старшее поколение», который занимается разработкой и внедрением этого подхода.

«Есть и уход, и первичное звено здравоохранения, а гериатр — это прежде всего координатор, консультант всего процесса лечения. Он не может быть отдельно сам по себе, он встраивается в этот основной процесс», — подчеркнул руководитель отдела общественных проектов центра Вадим Самородов.

По его словам, одним из важнейших результатов стал существенный прогресс в лечении у пожилых переломов шейки бедра. В 2022 году необходимую медицинскую помощь получили 70% пациентов с такой травмой.

Особое место занимает поддержка ментального здоровья пожилых россиян. Когнитивные нарушения — это чума XXI века, говорят специалисты. Фонд «Память поколений» запустил программу с волонтерами-медиками по открытию центров профилактики когнитивных расстройств, которые создаются на базе существую­щей медицинской и социальной инфраструктуры. Такие центры уже созданы в 15 регионах, там можно пройти углубленное тестирование. Также фонд перевёл на русский язык и адаптировал пособие по уходу «I support». Оно предназначено для тех, кто ухаживает за людьми с деменцией как профессионально, так и дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Активная жизнь

Помимо поддержания здоровья, для активной жизни людям старшего возраста важно быть включённым в общественную жизнь. Сейчас в России появляется всё больше практик, в которых старшие не только делают что-то только «для души и здоровья», но и приносят огромную пользу обществу. Например, выступают наставниками для молодых. «Старшее поколение — ресурс, а не социальное обязательство государства» — этим руководствуются при выстраивании программ активного долголетия.

Как «ценный ресурс» старшее поколение воспринимает и бизнес. Например, около 20 тысяч пенсионеров работают на Магнитогорском металлургическом комбинате. Они заняты в корпоративном учебном центре как преподаватели и наставники, передают свой опыт и знания молодежи, часть из них участвует в корпоративных программах: встречаются с молодежью в школах и колледжах города.

«Когда приходит орденоносец, получивший звание героя труда за труд свой, ребята видят свое будущее, видят, что это достойный результат их труда», — подчеркнул руководитель направления развития резерва топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината Константин Клинов.

Кроме того, всё больше пенсионеров начинает активно пользоваться различными гаджетами, интернетом. Большую программу по повышению таких навыков у людей старшего возраста ведет Союз пенсионеров России.

«Страх уходит — это хорошо. Появляется окно в мир, люди выходят на музейные площадки, выходят на концерты, учатся снимать фильмы о себе, выходят в систему путешествий и все, что на сегодняшний день связано с этим… Чем больше мы нагружаем людей старшего возраста любыми видами активности, тем они себя комфортнее в этой среде чувствуют. Понятно, что вовлеченность продлевает им жизнь», — отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Волонтёрство

Развитие «серебряного» волонтёрства продемонстрировало обществу огромный ресурс старшего поколения, который крайне необходим всему обществу, отмечают авторы экспертного доклада «Старшее поколение — ресурс будущего».

На сегодняшний день в программе «Молоды душой» участвуют уже более 70 тысяч активных волонтеров и 74 центра «серебряного» волонтёрства. В реальности же таких волонтёров в России гораздо больше. А самому пожилому человеку, который принимал участие в волонтерской деятельности, 96 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер играет в шахматы

Отношение к старшим

Всероссийский интернет-опрос, проведённый VK для АНО «Национальные приоритеты», показал: 87% респондентов считают, что общество нуждается в людях, вышедших на пенсию. Ещё 92% считают, что пожилые люди могут быть полезны обществу.

При этом 70% опрошенных указали, что наибольшую пользу пожилые люди могут приносить, передавая свой опыт молодым поколениям. А более 50% указали, что люди старшего поколения могут продолжать работать или вести общественную деятельность. При этом сами люди 55+ оценивают свою готовность работать еще выше — 61% считает, что старшее поколение может приносить пользу, продолжая работать.

По результатам исследования среди женщин «Восприятие возраста в России: что изменилось? 2022 vs 2016», которое провел интернет-портал baba-deda.ru, число женщин зрелого возраста, чувствующих себя забытыми и ненужными, сократилось с 20% до 14%. Женщины в старшем возрасте также стали значительно реже отмечать полное отсутствие культуры позитивного восприятия зрелого возраста (48% против 26%), а также чаще ощущают, что их уважают, ценят и замечают их красоту (44% сегодня против 30% в 2016 году).

Как сообщало ИА Регнум, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян увеличится до 78 лет.