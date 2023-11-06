Анкара, 6 ноября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался при приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, однако турецкий министр избежал объятий, сделав шаг назад, пишет 6 ноября издание Sabah.

NECATI SAVAS/EPA/ТАСС Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана. Эти мгновения отразились на лице Блинкена», — пишет издание.

Видео встречи распространил 6 ноября МИД Турции. В частности, на кадрах видно, как после рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперёд, однако глава турецкого внешнеполитического ведомства делает шаг назад и продолжает сжимать руку своего визави.

Турецкая газета Akşam, в свою очередь, отмечала, что прибывшего в Анкару госсекретаря США встретили не по протоколу, который предполагается при встрече иностранных гостей подобного уровня. По информации издания, Блинкена не встречал никто из высокопоставленных турецких чиновников, а освещение у VIP-зала в аэропорту было отключено. Его встретили только американский посол в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД.

В издании подчеркнули, что в Турции такое происходит впервые, а такой приём госсекретаря является протестом, который сравним с пощёчиной.

Отмечается, что на маршруте следования Блинкена к зданию МИД Турции на одном из мостов местные жители вывесили плакат с изображением представителя бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейды. Таким образом они выразили солидарность с жителями сектора Газа.