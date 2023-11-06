Анкара, 6 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Прибывшего в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена встретили не по протоколу, который предполагается при встрече иностранных гостей подобного уровня. Об этом 6 ноября пишет турецкая газета Akşam.

IMAGO/Lukas Balandis/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

По информации издания, Блинкена не встречал никто из высокопоставленных турецких чиновников, а освещение у VIP-зала в аэропорту было отключено. Его встретили только американский посол в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД.

В издании подчеркнули, что в Турции такое происходит впервые, а такой приём госсекретаря является протестом, который сравним с пощёчиной.

Отмечается, что на маршруте следования Блинкена к зданию МИД Турции на одном из мостов местные жители вывесили плакат с изображением представителя бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейды. Таким образом они выразили солидарность с жителями сектора Газа.

В Анкаре Блинкен встретится главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обменяются мнениями о ситуации в секторе Газа.

Как ранее передавало ИА Регнум, Блинкен в ходе необъявленного визита в Рамаллу 5 ноября встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и заявил ему, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна сыграть главную роль в будущем сектора Газа. Палестинская сторона продемонстрировала стремление содействовать этому вопросу. Встреча политиков длилась около часа.